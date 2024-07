Drogenboss "El Mayo" angeblich gewaltsam entführt

Der berüchtigte Drogenboss Ismael "El Mayo" Zambada ist laut seinem Verteidiger von einem Sohn seines früheren Partners Joaquin "El Chapo" Guzman "gewaltsam entführt" worden. Anwalt Frank Perez sagte am Freitag (Ortszeit) vor dem Bundesgericht in El Paso im US-Bundesstaat Texas, El Chapos Sohn Joaquin Guzman Lopez und sechs Männer in Militäruniformen hätten Zambada in der Nähe von Culiacan im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa überfallen und ihn in ein Flugzeug gezwungen.

von APA