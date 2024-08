Dritter WM-Titel im Mountainbike-Downhill für Valentina Höll

Die Salzburgerin Valentina Höll hat zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel im Downhill-Mountainbiken erobert. Die 22-jährige Saalbacherin triumphierte am Samstag bei den Titelkämpfen in Andorra nach dreiminütiger Fahrzeit 0,520 Sekunden vor der zweimaligen Weltmeisterin Myriam Nicole (FRA). Bronze ging an die Britin Tahnee Seagrave (+1,212).

von APA