Drei UNO-Soldaten bei Angriff Israels im Libanon getötet

Bei einem israelischen Angriff in der Nähe eines Kontrollpostens in der südlibanesischen Stadt Sidon sind laut libanesischer Armee am Donnerstag drei libanesische Soldaten getötet und drei verletzt worden. Außerdem erlitten nach Angaben der malaysischen Regierung sechs malaysische Mitarbeiter der UNIFIL-Truppen Blessuren. Die UNIFIL-Mitarbeiter passierten gerade in einem Fahrzeug der Friedenstruppe einen Kontrollpunkt, als die Attacke begann.

von APA