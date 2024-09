Drei Tote bei Anschlag an Grenzübergang nach Jordanien

Bei einem Anschlag an einem Grenzübergang zwischen dem besetzten Westjordanland und Jordanien sind drei Zivilisten getötet worden. Ein Angreifer sei mit einem Lkw aus Jordanien zur Grenze an der Allenby-Brücke gekommen, sei ausgestiegen und habe das Feuer eröffnet, teilte die israelische Armee am Sonntag mit. Der Angreifer sei von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden. Die Opfer erlagen ihren schweren Schusswunden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.

von APA