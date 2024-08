Drei Österreicher im Rennen um Deutschen Buchpreis

Drei Österreicher haben heuer die Chance auf den Deutschen Buchpreis: Auf die Longlist der Auszeichnung schafften es am Dienstag Michael Köhlmeier mit "Das Philosophenschiff", Stefanie Sargnagel mit "Iowa" und Max Oravin mit "Toni & Toni". Insgesamt wurden 20 Autorinnen und Autoren in die nächste Runde befördert, davon 13 Frauen und sieben Männer. Die Shortlist mit sechs Romanen wird am 17. September veröffentlicht. Der Gewinner oder die Gewinnerin steht am 14. Oktober fest.

von APA