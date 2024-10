Der Brite Jack Draper hat sich am Freitag bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle den ersten Halbfinalplatz geholt. Der 22-Jährige schaltete im ersten Viertelfinale des ATP500-Turniers den Tschechen Tomas Machac mit 6:3,3:6,6:1 aus. Draper spielt am Samstag gegen den topgesetzten deutschen Weltranglistendritten Alexander Zverev oder den auf Position sechs eingestuften Italiener Lorenzo Musetti um einen Finalplatz. Weiter dabei sind auch Alexander Erler/Lucas Miedler.

von APA