Dortmund verliert bei Union - Leverkusen gegen Kiel 2:2

Vier Tage nach der 7:1-Gala in der Fußball-Champions-League gegen Celtic Glasgow hat Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga eine Niederlage kassiert. Der BVB musste sich am Samstag auswärts Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben und hält damit nach sechs Runden nur bei zehn Punkten. Einen Zähler mehr hat Bayer Leverkusen nach einem enttäuschenden Heim-2:2 gegen Holstein Kiel auf dem Konto. Wolfsburg gewann in Bochum 3:1, Bremen verlor daheim gegen Freiburg mit 0:1.

von APA