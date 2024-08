Dortmund startet mit 2:0-Sieg über Frankfurt in die Saison

Das Bundesliga-Debüt von Nuri Sahin als Trainer von Borussia Dortmund ist geglückt. Am Samstagabend gewannen Marcel Sabitzer (bis zur 81. Minute) und der BVB zum Saisonauftakt der deutschen Fußballmeisterschaft dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Der eingewechselte Jamie Gittens (72.) erlöste mit seinem ersten Tor den zuvor lange hadernden Sahin - und traf dann auch noch in der Nachspielzeit (93).

von APA