Djokovic wahrt Chance auf Tennis-Gold, Favoritin Swiatek out

Die Polin war nach drei French-Open-Siegen en suite überragende Favoritin auf Olympia-Gold gewesen, hatte zuletzt 25 Matches en suite im Westen von Paris gewonnen. Zheng wiederum kürte sich zur ersten chinesischen Spielerin (Frauen und Männer), die in einem olympischen Einzelturnier das Endspiel erreicht hat. Bisher beste Chinesin war Li Na als Vierte bei den Peking-Spielen 2008. Im Finale bekommt es Zheng mit der Kroatin Donna Vekic zu tun, die sich gegen die Slowakin Anna-Karolina Schmiedlova mit 6:4,6:0 durchsetzte.

Djokovic lag im zweiten Satz seines Viertelfinales schon 2:5 zurück und musste mehrere Satzbälle von Tsitsipas abwehren. Beim Stand von 0:3 hatte er medizinische Hilfe kommen und sich am rechten Bein behandeln lassen. Djokovic geriet anschließend sogar mit 0:4 in Rückstand, ehe er die Partie drehte.

Olympia-Gold ist der eine große Titel, der Djokovic in seiner Erfolgssammlung noch fehlt. Vor drei Jahren in Tokio war er am späteren Olympia-Sieger Alexander Zverev im Halbfinale gescheitert. In Paris wäre es zur Neuauflage gekommen, hätte Zverev sein Match gegen den Italiener Lorenzo Musetti gewonnen. Der Deutsche verlor allerdings 5:7,5:7 und offenbarte danach körperliche Probleme.

Nun tritt Djokovic am Freitag wie im Halbfinale in Wimbledon gegen Musetti an. Beim Rasenklassiker in London entschied Djokovic das Duell für sich, ehe er im Endspiel gegen Carlos Alcaraz den Kürzeren zog. Der Spanier besiegte am Donnerstag den US-Amerikaner Tommy Paul mit 6:3,7:6(7) und trifft nun auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der seinerseits Casper Ruud mit 6:4,6:7(8),6:3 ausschaltete.