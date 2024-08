Djokovic und Gauf in 2. Runde bei US Open ohne Probleme

Die schwüle Hitze in New York macht auch den Tennisstars zu schaffen. Die Titelverteidiger Novak Djokovic und Coco Gauff trotzten den Bedingungen am Mittwoch aber und zogen beide in die 3. Runde der US Open ein. Djokovic musste nicht so lange im Arthur-Ashe-Stadion ausharren, da sein serbischer Landsmann Laslo Djere im dritten Satz verletzungsbedingt aufgab. Die Belarussin Aryna Sabalenka feierte ihren Sieg, indem sie für Fotos mit einer Mini-Version von sich posierte.

von APA