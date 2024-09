Die Toten Hosen erhalten deutschen Staatspreis

Die Toten Hosen werden für ihren prägenden Einfluss durch ihre Musik auf den "gesellschaftlichen Diskurs und die kulturelle Landschaft in Nordrhein-Westfalen und für ihr jahrzehntelanges soziales und gesellschaftliches Engagement" geehrt, hieß es aus der Staatskanzlei. "Sie sind lebendiges nordrhein-westfälisches Kulturgut", so Ministerpräsident Wüst: "Ihre Popularität nutzen Die Toten Hosen für eine klare Positionierung gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt und für die Unterstützung von Menschen am Rande der Gesellschaft und in Notlagen."