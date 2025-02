Die Seer werden mit Lebenswerk-Amadeus geehrt

Wenige Monate nach ihrer Abschiedstournee darf sich die Mundartband Die Seer über eine große Auszeichnung freuen: Die 1996 gegründete Gruppe wird bei den 25. Amadeus Austrian Music Awards mit dem Lebenswerkpreis geehrt. Kabarettist und Sänger Viktor Gernot wird die Trophäe bei der Gala am 7. März in der Wiener Marx-Halle überreichen, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Band habe "ein musikalisches Heimatgefühl geschaffen, das Menschen miteinander verband", hieß es.

von APA