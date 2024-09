Deutschland überrollt Ungarn zum Nations-League-Start

Deutschlands Fußballer haben beim Neustart nach dem Rücktritt der letzten Weltmeister von 2014 einen Kantersieg gefeiert. Beim Auftakt in die Nations League wurde Ungarn am Samstag mit 5:0 aus dem Stadion geschossen. Auch Gruppengegner Niederlande gelang in der Liga A beim 5:2 gegen Bosnien-Herzegowina ein am Ende deutlicher Favoritensieg. Vize-Europameister England startete in die Liga B mit einem 2:0 im brisanten Nachbarschaftsduell mit Irland in die Post-Southgate-Ära.

von APA