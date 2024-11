Im Rechtsstreit um einen Werbeblocker auf Internetseiten des Medienkonzerns Axel Springer hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Parteien Zeit für eine erneute Stellungnahme eingeräumt. Die mündliche Verhandlung werde am 10. April 2025 fortgesetzt, erklärte der Vorsitzende Richter des Ersten Zivilsenats, Thomas Koch, in Karlsruhe. Den Parteien werde bis zum 9. Jänner Zeit gegeben, sich zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in einer ähnlichen Sache zu äußern.

von APA