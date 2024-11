Die Automobilkrise in Deutschland fordert neue Opfer: Nach den düsteren Spar-Ankündigungen von Volkswagen und anderen Unternehmen der Branche kündigt nun auch der Zulieferer Schaeffler den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa an, davon 2.800 in Deutschland. Wie weit Schaeffler Österreich mit Ende 2023 etwa 466 Mitarbeitern und einer Produktion in Berndorf betroffen ist, war am Dienstagvormittag noch unklar.

von APA