Deutscher Autogipfel: IG Metall fordert neues Förderpaket

Vor dem am Montag vom deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einberufenen Autogipfel fordert die deutsche Gewerkschaft IG Metall ein Förderpaket für E- Autos. Nötig sei ein "schnelles, neues Förderpaket, das den Verkauf von E-Autos ankurbelt", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft der "Bild am Sonntag". "Das würde den Herstellern und den Zulieferern, die schon Milliarden in die E-Mobilität investiert haben, helfen und so Arbeitsplätze sichern."

von APA