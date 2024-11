Erstmals hat ein deutscher Anbauverein legal angebautes Cannabis an seine Mitglieder ausgegeben. Michael Jaskulewicz nahm als erstes Mitglied des Cannabis Social Club Ganderkesee bei Oldenburg ein paar Gramm verschiedener Sorten des Rauschgifts in Empfang. "Hier gewesen zu sein und das abzuholen war ein absolut geiles Gefühl", sagte er. Seit Juli dürfen in Deutschland Cannabis-Anbauvereine für den gemeinschaftlichen Anbau und die Weitergabe von Cannabis zugelassen werden.

von APA