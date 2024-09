Deutsche Grünen-Spitze tritt zurück

Die Grünen in Deutschland ziehen personelle Konsequenzen aus ihrer Serie von Wahlniederlagen und bauen die Parteiführung um. Die beiden Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour kündigten am Mittwoch ihren Rückzug von der Parteispitze an. "Wir sind zum Ergebnis gekommen: Es braucht einen Neustart", sagte Nouripour am Mittwoch in Berlin. "Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade", betonte Nouripour.

von APA