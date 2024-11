Angesichts der Krise in der Autoindustrie äußern Branchenvertreter in Deutschland ihre Sorgen immer lauter. So kritisiert die Präsidentin des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, die Regierung hart und warnt vor einer drohenden Deindustrialisierung. Österreichs Zulieferindustrie hängt eng an den kriselnden deutschen Herstellern. Volkswagen könnte gar ganze Werke schließen.

von APA