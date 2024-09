Deutlich mehr rechtsextreme Straftaten im ersten Halbjahr

++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0360 VOM 10.11.2020 - THEMENBILD - Illustration zum Thema Hass im Internet, aufgenommen am Dienstag, 21. März 2017 in Wien. Ein Mann postet via Facebook "Ausländer raus!!!" (Gestellte Szene). In einem österreichweiten Großeinsatz ist der Verfassungsschutz am Dienstag gegen die rechtsextreme Szene vorgegangen. In sieben Bundesländern wurden auf Anordnung verschiedener Staatsanwaltschaften elf Hausdurchsuchungen durchgeführt, teilte das Innenministerium in einer Aussendung mit. Allen Beschuldigten wird vorgeworfen, sich im Sinne des Verbotsgesetzes wiederbetätigt zu haben. Zum Großteil sei "Hass im Netz" verbreitet worden. (ARCHIVBILD VOM 21.3.2017)