Designerin Lena Hoschek meldete Insolvenz an

Drastisch veränderte Rahmenbedingungen wie die Corona-Pandemie, anhaltende Lieferschwierigkeiten und -verzögerungen hätten den Schritt des österreichischen Traditionsunternehmens Lena Hoschek GmbH zum Handelsgericht Wien notwendig gemacht. "Das klare Ziel ist die Fortführung des Unternehmens", so die Unternehmenssprecherin.

Dieser Schritt sei notwendig geworden, um die langfristige Zukunft des Unternehmens zu sichern. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, doch angesichts der aktuellen Herausforderungen sind wir an einen Punkt gelangt, an dem ich als verantwortungsvolle Unternehmerin ein Sanierungsverfahren beantragen muss", teilte Lena Hoschek via Aussendung mit. "In erster Linie geht es darum, die Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern."

Hoschek will laut Eigenangaben "alles unternehmen, um die Lena Hoschek GmbH zu sanieren, um das Unternehmen wieder auf stabile Beine zu stellen und unsere Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen". Wie Creditreform meldet wurden die Löhne bis August bezahlt, Betriebsrat hatte die gebürtige Grazerin Hoschek keinen. Die Verbindlichkeiten liegen demnach bei knapp drei Mio. Euro. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2023/24 bei 6,6 Mio. Euro gelegen sein.

Die Gründe für den Antrag beruhen den Angaben zufolge auf mehreren Faktoren: Anhaltende Lieferschwierigkeiten hätten das operative Geschäft in den letzten Monaten stark beeinträchtigt. Hinzugekommen seien Belastungen durch notwendige Vorauszahlungen, die Verschlechterung der Finanzierungskonditionen und Altlasten aus der Coronapandemie, die das Unternehmen weiterhin beschäftigten.

Die Lena Hoschek GmbH habe "ein umfassendes Sanierungskonzept für die Fortführung des Unternehmens" erarbeitet. "Wir sind optimistisch, dass wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um das Unternehmen zu stabilisieren und langfristig erfolgreich weiterzuführen." Ziel sei es unter anderem, die bisherigen Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten, um das Unternehmen "wieder auf Wachstumskurs zu bringen und gestärkt aus diesem Prozess hervorzugehen", betonte Hoschek. Ein zentraler Bestandteil des Sanierungsplans sei die uneingeschränkte Fortführung des Geschäftsbetriebs. Bis zum Jahr 2023 habe ihr Unternehmen ein kontinuierliches Umsatzwachstum verzeichnet.

Das international anerkanntes Modeunternehmen mit Sitz in Wien betreibt Stores in Graz und Wien sowie einen Online-Shop und Großhandel an rund 95 Retail-Partnern. 2005 wurde der Betrieb von Lena Hoschek als Einzelunternehmen gegründet. Die hochpreisige Marke stehe für "Slow Fashion, Female Empowerment und eine unverwechselbare Design-Handschrift". Die Mode zeichne sich durch "hochwertige Handwerkskunst, zeitloses Design und nachhaltige Produktionsmethoden in Europa" aus.