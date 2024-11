Zum Start in einen neblig-grauen November feierte am Samstagabend Carl Maria von Webers mystische Jägeroper "Der Freischütz" in Salzburg Premiere, für die das Landestheater sich unter der Regie von Johannes Reitmeier auf die Bühne der Felsenreitschule gewagt hat. Während die Inszenierung die Bühne gut füllte, gelang dies musikalisch nicht immer.

von APA