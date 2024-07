Delfin" Espernberger erreichte bei Olympia-Einstand Finale

Schwimmer Martin Espernberger zeigt bei seiner Premiere bei Olympischen Spielen weiter stark auf. Am Dienstagabend schwamm der Oberösterreicher über 200 m Delfin in 1:54,62 Minuten als Achter ins Finale der besten acht, wo der WM-Dritte von 2023 am Mittwoch (20.37 Uhr) sogar um Edelmetall kämpft.

von APA