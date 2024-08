Debatte um Messenger-Überwachung geht weiter

Der vereitelte Terroranschlag auf das Taylor Swift-Konzert in Wien hat erneut eine Diskussion über die Überwachung von Messenger-Diensten ausgelöst. Während das ÖVP-geführte Innenministerium gegenüber der APA auf einen im Mai diesen Jahres vorgelegten Gesetzesentwurf verwies, zeigte sich der grüne Koalitionspartner im Ö1-Mittagsjournal grundsätzlich gesprächsbereit, will aber einen verfassungskonformen Vorschlag sehen. Dies will auch die Opposition.

von APA