Der israelische Autor und Friedensaktivist David Grossman ist am Sonntagvormittag im Rahmen der Europäischen Literaturtage in Krems mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet worden. Grossman äußerte sich pessimistisch über die Zukunft im Nahen Osten: Eine "neue, erschreckende Realität" stehe bevor.

von APA