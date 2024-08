Danso vor AS-Roma-Transfer zu Medizinchecks in Rom erwartet

Österreichs Fußball-Nationalspieler Kevin Danso, der unmittelbar vor einem Wechsel von RC Lens zur AS Roma steht, wird am Mittwochnachmittag in Rom erwartet. Dort soll sich der 25-jährige Verteidiger nach seiner Landung medizinischen Checks unterziehen, wie die Sporttageszeitung "Corriere dello Sport" berichtete. Der Vertrag soll demnach am Donnerstag unterzeichnet werden, Danso danach offiziell als Roma-Spieler vorgestellt werden.

von APA