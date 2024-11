Die Verteidiger Kevin Danso und Maximilian Wöber kehren für die Nations-League-Spiele am 14. November in Almaty gegen Kasachstan und am 17. November in Wien gegen Slowenien in den Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Danso stand zuletzt bei der EM in Deutschland im ÖFB-Aufgebot und fehlte danach wegen umfangreicher Untersuchungen zu angeblichen Herzproblemen. Wöber musste den Oktober-Lehrgang infolge einer Knie-OP auslassen.

von APA