Danso nicht von Lens zu Roma - angeblich wegen Herzproblemen

Das Gesamtpaket hätte dank möglicher Boni noch um drei Millionen auf insgesamt 25 Mio. Euro steigen können. Angeblich steht AS nun kurz vor der Verpflichtung von Tiago Djalo von Juventus Turin. "Angesichts des bevorstehenden Endes der Transferzeit hat Roma offenkundig seine Strategie gewechselt und auf Djalo gesetzt", konstatierte die "Gazzetta dello Sport".

"Corriere dello Sport" schrieb am Freitag von einem "Eklat in Rom. Der wichtigste Transfer der Saison ist vom Tisch, weil der Spieler nicht die medizinischen Checks bestanden hat. Eine Anomalie wurde bei einem der wichtigsten medizinischen Tests festgestellt."

Noch in der Nacht auf Freitag hatte sich Lens in einer Stellungnahme verärgert gezeigt und die Version von Roma angezweifelt. "Die lange Auslegung einer medizinischen Untersuchung war der Grund für diesen abgebrochenen Transfer. Der Verein fragt sich nach den Gründen für die Nichtbestätigung dieses Transfers eines sorgfältig überwachten Spielers, der in dieser Saison mehr als 30 Spiele auf französischem und internationalem Parkett absolviert hat", schrieb der Ligue-1-Club.