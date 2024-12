Dänemarks König Frederik meistert erste Neujahrsansprache

Gleichzeitig machte Frederik auf manche Schwierigkeiten von Jugendlichen, den Einsatz von Freiwilligen, die Zusammengehörigkeit in seinem Königreich und auch auf die derzeitige Weltlage aufmerksam. "Wir leben in unruhigen Zeiten", sagte er. "Wir verfolgen die Entwicklungen im Nahen Osten mit angehaltenem Atem und fühlen mit den vielen Familien, die leiden. In Europa - nicht weit von hier - kämpft das ukrainische Volk tapfer für seine Freiheit - und für unsere." Der Ukraine-Krieg sei eine brutale Erinnerung daran, dass Frieden nicht selbstverständlich sei - nicht einmal in Europa.

Margrethes Ansprachen am Silvesterabend besaßen in Dänemark Kultstatus wie in einigen Ländern wohl nur "Dinner for One". Mit klaren und persönlichen Worten zu aktuellen Themen hatte sie darin immer wieder das Interesse der Däninnen und Dänen geweckt. Im Vorjahr hatte sie dann völlig überraschend ihre Abdankung nach 52 Jahren auf dem Thron angekündigt. Frederik hatte daraufhin am 14. Jänner 2024 ihre Nachfolge an der Spitze des Königreiches Dänemark angetreten, zu dem auch Grönland und die Färöer-Inseln zählen.

"Kann die Neujahrsansprache von jemand anderem als Königin Margrethe gehalten werden?", fragte Frederik nun in seiner Rede. Und meisterte die Aufgabe mit einer unaufgeregten und balancierten Ansprache, wie Beobachter lobten. Anders als seine Mutter schritt er dabei ruhig in den Saal, anstatt bereits bei Übertragungsbeginn am Tisch zu sitzen.

Ansonsten hielt sich Frederik in vielerlei Hinsicht an das Vorbild seiner Mutter: Er sprach live aus Schloss Amalienborg in Kopenhagen zur Bevölkerung, las von Handzetteln ab und beendete die Ansprache mit dem traditionellen "Gud bevare Danmark" (Gott behüte Dänemark).