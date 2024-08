Damon und Affleck sind stolz auf "unglaubliche" Töchter

Damon und seine Frau Luciana Barroso haben insgesamt drei Töchter, Isabella ist die älteste. Affleck hat neben Violet mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner hat außerdem eine weitere Tochter und einen Sohn. Seit 2022 ist er mit der Sängerin Jennifer Lopez (55) verheiratet.

Affleck und sein Kindheitsfreund Damon hatten 1998 einen Oscar für das gemeinsame Drehbuch für den Film "Good Will Hunting" gewonnen. Die letzten Jahrzehnte hätten beide Schauspieler "eine ganze Menge" tiefgreifender Erfahrungen geteilt, führte Damon aus. "Es ist eine weitere unglaubliche, tiefgreifende Veränderung in unserer beider Leben, die wir miteinander teilen", sagte er nun über den anstehenden College-Beginn der Töchter.

Am 9. August erscheint bei Apple TV+ die neue Actionkomödie "The Instigators", in der neben Damon auch Ben Afflecks Bruder Casey zu sehen ist.