Dakota Fanning bekam als Kind unangemessene Fragen gestellt

Fanning stand schon als Kind vor der Kamera und spielte unter anderem an der Seite von Sean Penn in "Ich bin Sam" (2001) und neben Tom Cruise in "Krieg der Welten" (2005). Bei den Dreharbeiten sei sie "immer mit Respekt" behandelt worden, erzählte sie.

Fanning spielte zuletzt unter anderem in der Miniserie "Ein neuer Sommer" - Originaltitel "The Perfect Couple" - neben Nicole Kidman mit und ist in der Netflix-Serie "Ripley" zu sehen.