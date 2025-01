CSU plant Kaufprämie für E-Autos von bis zu 3.600 Euro

Im Fall eines Wahlsiegs der Union bei der Bundestagswahl in Deutschland will die CSU eine Kaufprämie für E-Autos in Höhe von bis zu 3.600 Euro einführen. Das geht aus einem Papier für die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon hervor. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuerst hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

von APA