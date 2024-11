Das Krimigenre Cozy Crime setzt weniger auf knallharte Action als auf dichte Atmosphäre und liebevollen Lokalkolorit. Die Aufklärung von Mord und Totschlag soll hier nicht mit Angst und Schrecken, sondern mit Stil und Niveau verbunden sein. Über diesen aktuellen Trend zum Eskapismus in der Kriminalliteratur spricht am 26. November Autor Uli Brée bei einem "Cozy-Crime-Abend" in Wien (19.30 Uhr in der Buchhandlung List, Porzellangasse 36).

von APA