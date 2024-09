Correa rettet Atletico spät 1:1-Remis im Derby gegen Real

Real und Atletico Madrid sind auch nach dem Derby am Sonntag in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter ungeschlagen. Die beiden Rivalen trennten sich am Sonntagabend in einer spannenden Partie dank eines Treffers von Angel Correa in der 96. Minute mit 1:1. Zuvor hatte Eder Militao (64.) aufseiten Reals getroffen. Kurz danach flogen einige Wurfgegenstände aufs Feld, was eine mehr als 20-minütige Unterbrechung zur Folge hatte.

von APA