Coronavirus besonders in Ostösterreich wieder aktiver

Das österreichische Monitoringprogramm hat zuletzt wieder deutlich gestiegene Corona-Abwasserwerte gezeigt - und das bereits vor dem kommenden Schulbeginn in Ostösterreich am Montag. Im Ö1-"Morgenjournal" am Freitag warnte Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie an der Medizinischen Universität Wien, dass es auch gerade im Osten eine "sehr deutlich erhöhte Virusaktivität" gibt, mit Positivraten von bis zu 25 Prozent in Ober- und Niederösterreich.

von APA