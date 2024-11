Schock für Coldplay-Fans in Melbourne: Frontmann Chris Martin ist bei einem Konzert in der australischen Metropole in eine Öffnung in der Bühne gestürzt. Auf im Internet verbreiteten Videos ist zu sehen, wie der 47-Jährige am Sonntagabend rückwärts über einen Steg geht, um den Hit "Everglow" anzukündigen und dann plötzlich in ein Loch fällt. Zur Erleichterung der Fans wurde Martin aber von einer Person in der Öffnung aufgefangen und überstand den Sturz offenbar unverletzt.

von APA