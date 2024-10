CO2-Ausstoß durch den Verkehr ging im ersten Halbjahr zurück

Einen leichten Rückgang der CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor im 1. Halbjahr 2024 vermeldet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Demnach wurden in diesem Zeitraum zwar um rund zwei Prozent mehr Benzin getankt, aber rund fünf Prozent Diesel weniger, berichtete der VCÖ am Freitag anhand von Kraftstoffverbrauchsdaten des Umweltministeriums. Insgesamt flossen um rund 140 Millionen Liter weniger Treibstoffe in die Tanks, die CO2-Emissionen gingen um fast 350.000 Tonnen zurück.

von APA