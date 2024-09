Clam Live feiert 35. Geburtstag mit Sting und Parov Stelar

Clam Live feiert 2025 den 35. Geburtstag: Seit 1990 wird die Open Air-Arena der Burg Clam in Oberösterreich bespielt. Zum Jubiläum wurden vom Veranstalter Barracuda Music am Dienstag Konzerte von heimischen Acts wie internationalen Gästen angekündigt. Eröffnet wird der stilistisch bunte Reigen am 4. Juli mit dem Clam Rock, das Mother's Finest, The Sweet und Slade zu bieten hat. Weitere Highlights sind Sting am 15. und Parov Stelar am 26. Juli.

von APA