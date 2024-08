Christina Aguilera will "Kinder vor der Welt beschützen"

US-Sängerin Christina Aguilera (43) will ihre Kinder vor unangenehmen Erfahrungen bewahren. "Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr, und man möchte sie vor der Welt beschützen", sagte die "Genie In A Bottle"-Sängerin, die einen 16-jährigen Sohn und eine zehnjährige Tochter hat, dem Magazin "Glamour". Sie selbst habe schon "so viel gesehen", als sie noch "so jung war", erklärte die Musikerin.

von APA