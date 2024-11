Chinesin Zheng dritte Halbfinalistin bei WTA-Finals

Die Chinesin Zheng Qinwen hat bei den WTA-Finals in Saudi-Arabien als dritte Spielerin nach Aryna Sabalenka und Coco Gauff das Halbfinale erreicht. Zheng setzte sich am Mittwoch im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Italienerin Jasmine Paolini glatt 6:1,6:1 durch. Den letzten Halbfinalplatz machen am Donnerstag Iga Swiatek und Barbora Krejcikova in einem Fernduell unter sich aus. Swiatek trifft auf Ersatzfrau Daria Kasatkina, Krejcikova spielt gegen Gauff.

von APA