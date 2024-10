Chinesen nutzen ehemals westliche Autowerke in Russland

Der größte chinesische Exporteur wolle damit wohl angesichts der Marktschwäche in China das Russland-Geschäft ausbauen und von nicht ausgelasteten Produktionskapazitäten profitieren. Chery erklärte dazu, den russischen Markt mit Fahrzeugen zu versorgen. Es sei nicht geplant, eigene Werke zu bauen oder zu kaufen. Auf eine Frage zu der Montage in den drei ehemals westlichen Werken äußerte sich das Unternehmen nicht.

Nach dem Rückzug der westlichen Autobauer aus Russland haben chinesische Hersteller mehr als die Hälfte des russischen Automarktes übernommen. Dass sie nun auch die Produktion ausweiten, zeigt, wie der chinesische Einfluss auf die russische Wirtschaft nach Kriegsbeginn zugenommen hat. Die Regierung in Moskau hat zuletzt Einfuhrzölle verhängt, um damit ausländische Autobauer zu motivieren, die Fahrzeuge in Russland zu bauen. Nach Unterlagen von Februar bis August, die Reuters vorliegen, hat Chery die Freigabe für die Produktion von einigen Modellen in Russland erhalten.

Das ehemalige VW-Werk in Kaluga südlich von Moskau werde unter anderem für den Tiggo genutzt, sagte Michail Pogonow, beim Autohändler ASC zuständig für die Chery-Fahrzeuge. Der Absatz mit den Fahrzeugen ziehe derzeit deutlich an. "Das Umsatzwachstum liegt schon jetzt bei mehr als 100 Prozent", sagte er. Im ehemaligen Nissan-Werk in St. Petersburg wird der Tiggo unter dem Markennamen Xcite X-Cross hergestellt, wie einer der Insider sagte. Die Marke Xcite wurde Ende September als "beste neue Marke" gefeiert. Schon Ende 2022 wurde ein chinesisches Auto unter einem russischen Markennamen auf den Markt gebracht, als die Sowjet-Marke Moskowitsch Insidern zufolge vom chinesischen Hersteller JAC wiederbelebt wurde.

Einer der Insider sagte, Chery und die russische Regierung seien daran interessiert, dass möglichst wenig über die Produktion in Russland öffentlich werde. Ein Chery-Sprecher in Frankfurt erklärte, das Russland-Geschäft habe nichts mit den europäischen Expansionsplänen zu tun. Die zuständigen russischen Ministerien antworteten nicht auf die Bitte um Stellungnahme.

Erst vergangene Woche hatten die EU-Staaten den Weg für Strafzölle auf Elektroautos aus China freigemacht, die ab Ende Oktober in Kraft treten sollen, sich zugleich aber offen für eine Verhandlungslösung gezeigt. Die EU-Kommission wirft China vor, den Preis der Fahrzeuge durch massive staatliche Subventionen zu drücken und so den Markt zu verzerren. Um die Zölle zu vermeiden, planen einige chinesische Hersteller den Aufbau einer Produktion in Europa, darunter unter anderem Chery.