Chile-Camp wegen gesundheitlichen Rückschlags ohne Schwarz

Skistar Marco Schwarz wird auf seinem Weg zurück in den Weltcup von einer Bandscheibenvorwölbung in der Lendenwirbelsäule eingebremst. Der Kombi-Weltmeister 2021 muss daher seine Teilnahme an einem vierwöchigen ÖSV-Trainingscamp in El Colorado/Chile absagen, wie Ski Austria am Donnerstag informierte. Schwarz hatte sich wegen aufgetretener Rückenschmerzen in Innsbruck untersuchen lassen, nach Fixierung des Problems wurde er infiltriert und muss sich nun mehrere Wochen schonen.

von APA