Chalamet als Bob Dylan zu Weihnachten in den US-Kinos

Mangold beleuchtet in dem Film Dylans frühen Erfolg als Folk-Musiker bis zu seinem Wechsel zur elektrischen Gitarre beim Newport Folk Festival 1965. Die Hauptrolle des legendären Musikers mit zerzausten Haaren und nasaler Stimme spielt der aus "Dune" oder auch "Call Me By Your Name" bekannte Chalamet. Zu den Co-Stars zählen Edward Norton und Monica Barbaro (als Joan Baez). Elle Fanning spielt eine Dylan-Freundin. Der heute 83-jährige Dylan ist an der Produktion beteiligt.