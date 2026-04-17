Céline Dion veröffentlicht neuen Song "Dansons"

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Vor ihrem geplanten Bühnen-Comeback veröffentlicht die kanadische Sängerin Céline Dion am Freitag ihren ersten Originalsong seit mehr als sechs Jahren. Die Single heißt "Dansons" ("Lasst uns tanzen"), wie Sony Music mitteilte. Geschrieben hat ihn der Songwriter Jean-Jacques Goldman, mit dem der 58 Jahre alte Star schon lange zusammenarbeitet. In der Pop-Ballade geht es um Lebensfreude, Resilienz und das Überwinden von schwierigen Zeiten durch Tanz und Liebe.

von APA