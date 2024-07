Carlos Alcaraz verteidigt Wimbledon-Titel erfolgreich

Carlos Alcaraz hat am Sonntag seinen Wimbledon-Titel in der Wiederholung des Vorjahresfinales gegen Novak Djokovic souverän verteidigt. Der 21-jährige Spanier war gegen den Serben, der so gerne mit seinem 25. Major-Titel Tennis-Geschichte geschrieben hätte, aber um einiges zu stark. Im Gegensatz zum Fünfsatz-Finalthriller an der Church Road im Vorjahr siegte der Weltranglisten-Dritte nach 2:27 Stunden mit 6:2,6:2,7:6(4) recht glatt.

von APA