Capri will Zahl der Fährenankünfte auf der Insel halbieren

Die Urlaubsinsel Capri im Golf von Neapel plant, Maßnahmen gegen Massentourismus zu ergreifen. So will der Bürgermeister des Eilands, Peppe Falco, die Zahl der Urlauber reduzieren, die im Sommer auf Capri eintreffen, und die Anlandung von Fähren und Schiffen auf der Insel halbieren. Derzeit können Anlandungen alle zehn Minuten erfolgen. Der Bürgermeister will den Abstand auf 20 Minuten erhöhen. Am Samstag wurden auf der Insel 31.000 Touristenanlandungen verzeichnet.

von APA