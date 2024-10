Im Duell zwischen dem TSV Hartberg und Blau-Weiß Linz geht es im Kampf um einen Meistergruppen-Platz in der Fußball-Bundesliga in der 11. Runde um wichtige Punkte. Während Hartberg nach der 1:2-Niederlage bei Rapid zurückschlagen will, peilen die Oberösterreicher die Rückkehr auf die Siegerstraße an. Die Wiener Austria trachtet am Samstag gegen Nachzügler WSG Tirol nach dem dritten Sieg in Folge. Austria Klagenfurt gastiert in Altach. Anpfiff ist jeweils um 17 Uhr.

von APA