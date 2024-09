Bundesliga-Spiele in Wien und Hartberg abgesagt

Das anhaltende Unwetter in Österreich hat zu weiteren Absagen in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Wie die Liga am Vormittag mitteilte, können die Sonntagspartien zwischen dem TSV Hartberg und der WSG Tirol (angesetzt für 14.30 Uhr) sowie zwischen der Wiener Austria und Meister Sturm Graz (17.00) nicht ausgetragen werden. Bereits am Samstag war das Match zwischen Red Bull Salzburg und Austria Klagenfurt ausgefallen. Ersatztermine gibt es vorerst noch nicht.

von APA