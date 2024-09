Bundesheer startet eigenen Podcast

Das Bundesheer startet einen eigenen Podcast. Die ersten Folgen von "HEERgehört" ({{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9nby5idW5kZXNoZWVyLmF0L3BvZGNhc3QiPg==}}https://go.bundesheer.at/podcast{{/a}}) sind ab sofort abrufbar, hieß es in einer Aussendung des Verteidigungsministeriums. Dabei sollen "spannende und emotionale Einblicke in den Alltag der österreichischen Soldaten und Zivilbediensteten" geboten werden. In Staffel eins sind vorerst drei Folgen verfügbar, sie beschäftigen sich mit der Airpower24, dem Alltag von Militärpiloten und dem Risikobild 2024.

von APA