Buch und TV: Uli Brée lässt "Liesl von der Post ermitteln"

Teil eins, "Jugendsünden", ist ein ebenso flott und witzig formuliertes 180-Seiten-Werk wie der - trotz zeitgleicher Erscheinung - Nachfolgeband "Klapperstorch". Die Krimihandlungen spielen in ländlicher Umgebung, wo (fast) jeder jede kennt und umgekehrt, wo die Menschen Zusatznamen je nach Beruf oder Geschäft, das sie betreiben, erhalten. Oder nach bestimmten Verhaltensweisen... Die lokale Postzustellerin Liesl hat jedenfalls ihren eigenen Familiennamen schon vergessen, weil sie nie damit angesprochen wird; stattdessen trägt sie den inoffiziellen Adelstitel "von der Post". Übrigens hat auch der Ort einen sprechenden Namen, nämlich "Öd".

Und als Briefträgerin, die beruflich von Haus zu Haus zieht und dabei viel zu sehen und zu hören bekommt, ist die Liesl naturgemäß bestens über Vorkommnisse im Ort und den neuesten Tratsch informiert. Grund genug für sie, beim Auftreten dubioser Todesfälle nachzuforschen und Verdächtige aufzuspüren. Was wiederum den neuen Polizei-Postenkommandanten des Orts nicht sonderlich freut, denn er sieht die Ermittlungsarbeit einzig und allein bei der Polizei gut aufgehoben. Nebenbei kommt der fesche Polizist Liesl Freundin Barbara zunehmend näher, was schließlich zu sehr unterschiedlich angelegten Ermittlungsversuchen eines ungleichen Trios führt.

Viele Verdachtsmomente, viele Mauscheleien und nicht zuletzt auch so manch geheime Liebesgeschichte sorgen in beiden Büchern für immer neue Wendungen, der Plot bleibt stets kurzweilig und Brées Formulierungen regen immer wieder zum Schmunzeln an. Somit darf man schon gespannt sein, wie diese Erzählweise dann im Fernsehen rüberkommt, wo Liesl von Katharina Straßer und Barbara von Caroline Frank dargestellt wird.

Auto Uli Brée unterstreicht mit diesen Werken seine Vielseitigkeit. Bekannt wurde er ja als Schöpfer von TV-Serien wie den "Vorstadtweibern" und "Vier Frauen und ein Todesfall". Schon in den 1990ern war er Drehbuchautor der TV-Serie "Die Kranken Schwestern", auch bei den drei "Brüder"-Filmen war er Co-Autor. Ebenso hat er an so manchem Wiener "Tatort" geschrieben und auch die von Adele Neuhauser dargestellte Figur der Bibi Fellner entwickelt. Daneben war er auch als Schauspieler und Regisseur tätig. Für seinen Roman "Du wirst mich töten" wurde der in Tirol lebende gebürtige Deutsche 2022 mit dem Leo-Perutz-Preis ausgezeichnet.

(S E R V I C E - Uli Brée: "Jugendsünden", 180 Seiten, 17 Euro; "Klapperstorch", 176 Seiten, 17 Euro; erschienen jeweils im Ueberreuter-Verlag)